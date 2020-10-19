Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:25594

В центре Сум горела квартира (видео)

24 ноября в 12:04 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании квартиры на втором этаже пятиэтажного жилого дома по переулку 9 мая в г. Сумы.

О пожаре сообщили случайные прохожие, которые увидели дым, выходивший из окна. На место вызова было направлено дежурный караул 1-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кухонная мебель, вещи домашнего обихода, стены на площади до 10 кв. м. В 12:25 пожарные возгорание локализовали, предотвратив распространение пламени с кухни на все помещение. А в 12:41 - пожар был ликвидирован.

Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 10 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Пожар

По тематике

В Ахтырке пожарные оперативно ликвидировали возгорание электрощитовой
29.10.2020 12:06

В Ахтырке пожарные оперативно ликвидировали возгорание электрощитовой

28 октября в 21:53 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании электрощитовой в девятиэтажном жилом доме на ул. Николая...

В Сумах пожарные 4 часа тушили возгорание трехэтажного неэксплуатируемого здания
29.10.2020 11:06

В Сумах пожарные 4 часа тушили возгорание трехэтажного неэксплуатируемого здания

28 октября в 20:11 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре неэксплуатируемого здания на ул. Привокзальной в Сумах....

На Сумщине пожарные тушили пожар в четырехквартирном доме
26.10.2020 15:26

На Сумщине пожарные тушили пожар в четырехквартирном доме

25 октября в 9:11 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в двухэтажном четырехквартирном доме в с. Биланы Белопольского...

22.10.2020 15:23

В Конотопе пожарные ликвидировали возгорание гаража

21 октября в 17:54 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании гаража по ул. Соборная в г. Конотоп....

19.10.2020 12:14

В Сумах горела баня (видео)

18 октября в 17:17 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании бани на территории одного из дачных кооперативов...

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.