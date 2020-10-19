В центре Сум горела квартира (видео)

О пожаре сообщили случайные прохожие, которые увидели дым, выходивший из окна. На место вызова было направлено дежурный караул 1-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачено кухонная мебель, вещи домашнего обихода, стены на площади до 10 кв. м. В 12:25 пожарные возгорание локализовали, предотвратив распространение пламени с кухни на все помещение. А в 12:41 - пожар был ликвидирован.
Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 10 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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