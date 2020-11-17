На Сумщине будут судить чиновника мэрии за незаконную вырубку 733 деревьев Конотопской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из отделов аппарата исполнительного комитета Бурынского городского совета, путем злоупотребления служебным положением которого государству нанесен почти 2 млн грн убытков (ч. 4 ст. 246 и ч. 2 ст . 364 УК Украины).

По данным следствия, не имея соответствующего разрешения, задержанный дал указание подчиненным ему работникам на вырубку 733 деревьев в защитной лесопосадке, находящейся в постоянном пользовании акционерного общества «Укрзалізниця». Согласно заключению комиссионной судебной земельно-технической экспертизы, умышленными противоправными действиями начальника отдела государству нанесен материальный ущерб на общую сумму 1 млн 927 тыс. грн.

Досудебное следствие проведено следователями Конотопского отдела полиции при оперативном сопровождении сотрудников Службы безопасности Украины в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.