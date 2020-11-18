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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:58481

У Сумах будуть збирати речі і кошти для дитбудинків

У неділю, 13 грудня, біля пам’ятнику цукру пройде акція-збір для дитячих будинків та інтернатів.

«Всім привіт. Звертаюся по допомогу, бо разом ми сила!

Вже котрий рік поспіль маємо гарну традицію влаштовувати акцію-збір для дитячих будинків та інтернатів, допомагаючи самим необхідним: канцелярія, засоби гігієни, перчатки,  шкарпетки, спідня білизна, одяг, засоби для прання і звісно солодощами та іграшками.

Це був складний рік, але це не стало причиною не зробити акцію-збір і в цьому році, тож будемо вдячні всім хто захоче чимось допомогти. Це досить не важко і на 1 день ви самі можете перетворитись на Миколая та подарувати дітям приємні емоції та користь.

Прошу звернути увагу на те, що речі які ви приносите повинні бути в справному та гарному стані, якщо це одяг, то він повинен бути випраний, якщо це іграшки, то вони не повинні бути не зламані.

Що зазвичай веземо: одяг (від шкарпеток до головних уборів), іграшки, фрукти, солодощі, вітаміни, освітні книги, настільні ігри, розвиваючі ігри, м’ячі, спортивний інвентар, шампуні, мило, зубна паста, зубні щітки, засоби для прання, туалетний папір, рушники, вся канцелярія, солодощі та ін.

На зібрані гроші купуємо побутову техніку, попередньо домовляючись із дитячими будинками.

В неділю 13.12.2020, з 12:00 до 18:00, біля пам’ятнику цукру будемо приймати допомогу. Якщо буде можливість та бажання, то чекатимемо на тебе», - написав у Фейсбуці сумчанин Дмитро Дубовик.

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