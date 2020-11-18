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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:188

В Украине заработал сервис проверки расходов больниц на COVID-19

В Украине запустили чат-бот «Медсестра Иванка», который поможет проверить закупки медицинских средств и лекарств в украинских больницах и сообщить о коррупции в медучреждении.

Сервис создала ОО «Антикоррупционный штаб» для Telegram и Viber.

«Медсестра Иванка» позволяет подписаться на любую больницу и получать свежие данные о ее закупках, узнать, какие товары и по каким ценам покупают больницы, пожаловаться на коррупцию в медицинском учреждении и посмотреть статистику заболеваемости в разных городах Украины.

«Каждая больница тратит миллионы гривен на медицинские товары и услуги для борьбы с COVID-19. Часто эти средства расходуются неэффективно, или же больные не получают бесплатное лечение, за которое государство уже заплатило. Поэтому если врачи утверждают, что в медучреждении нет необходимых лекарств или масок — каждый может проверить эту информацию через чат бот и пожаловаться на коррупцию»,- объяснил исполнительный директор организации «Антикоррупционный штаб» Сергей Миткалик.

 
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