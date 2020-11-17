Сумской райсовет выделил 2,5 миллиона на районную больницу Депутаты Сумского районного совета еще 7-го созыва проголосовали на сессии 25 ноября за выделение остатков средств в бюджете района на нужды Сумской районной больницы.

Всего выделят 2,5 миллиона гривен дополнительно к тем, которые были выделены ранее, сообщил глава районного совета Вадим Акперов в видео на Фейсбуке.

По информации главного врача Сумской ЦРБ Владимира Поцелуева, эти деньги пойдут на приобретение 9 мониторов пациента, одного дополнительного криоцилиндра, 10 инфузионных насосов, 2 систем неинвазивной вентиляции легких, а также на завершение работ по прокладке централизованного кислородопровода.

С 1 декабря в этой больнице откроют отделение для пациентов с коронавируса на 53 койки, сообщил Акперов. «Также ведутся переговоры о возможности перепрофилирования всей больницы для лечения таких пациентов», - сказал Акперов.

На сессии также приняли решение принять кислородные концентраторы, которые поступили для нужд центральной районной больницы, пишет Суспільне.