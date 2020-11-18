В Сумах назначили вр.и.о. директора детской клинической больницы Святой Зинаиды Из-за преждевременной смерти директора коммунального некоммерческого предприятия «Детская клиническая больница Святой Зинаиды» Сумского городского совета Емца Александра Михайловича, отдел здравоохранения Сумского городского совета сообщает, что в ближайшее время конкурс на должность руководителя проводиться не будет.

Временно исполняющим обязанности директора КНП «Детская клиническая больница Святой Зинаиды» Сумского городского совета назначили заместитель Бугаенко Викторию Александровну. О сроках и порядке проведения конкурса на выполнение постановления Кабинета Министров Украины от 27.12.2017 № 1094 будет сообщено дополнительно.