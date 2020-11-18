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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Ахтырке на пожаре погибли два бомжа

Во время ликвидации пожара пожарные обнаружили тела 2 погибших человек (видео)

24 ноября в 23:03 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом жилом доме на ул. Победы в г. Ахтырка.

Звонили случайные свидетели, которые увидели огонь, который вырывался из окон здания. На тушение направили дежурный караул 6-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытии на место вызова было установлено, что огонь охватил на значительной площади кровлю, перекрытия и внутреннюю облицовку стен. Усложняло ситуацию то, что большая часть здания была деревянная. Из-за сильного задымления пожарные работали в защитных аппаратах. Во время тушения в комнате они нашли тела 2 погибших человек. Для дозаправки водой автоцистерны пришлось направлять к ближайшему пожарному гидранту, который находился на расстоянии 600 м от очага горения.

В 23:14 пожар был локализован, а в 00:39, использовав около 7 т воды - ликвидировали. Всего на тушение привлекалось 10 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

На месте пожара работала следственно-оперативная группа. По предварительной информации, погибли 2 человека без определенного места жительства, их личные данные устанавливаются. По словам соседей, в доме неоднократно собирались лица данной категории. Причина возгорания устанавливается.

В текущем году в пожарах на Сумщине уже погибло 50 человек. Спасатели еще раз призывают граждан, быть ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности. Помните, выполнение этих простых требований поможет предотвратить трагедию!

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