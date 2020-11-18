В Сумах посреди улицы сгорел автомобиль (видео) Сегодня, 25 ноября, по улице Харьковской рядом с супермаркетом «Сам» горел автомобиль.

О причинах возгорания и последствия пока ничего неизвестно, пишет 0542.ua.