Постковидный синдром: глуховчанка выздоровела, но не избавилась от симптомов COVID-19 Боль в груди и суставах, одышка, повышенная температура и на «десерт» депрессия – эти симптомы глуховчанка Татьяна ощутила два месяца назад и тут же определила «коронавирус… Его ни с чем не перепутать».

Продолжительное лечение, и вот ПЦР-тест показывает отрицательный результат. Так почему же она все еще не может избавиться от симптомов COVID-19? Усталось и тревога не покидают женщину. Такое явление специалисты называют «постковидным синдромом», или «длительным ковидом», пишет Глухов.инфо.

«Я не выходила из дома почти месяц. А когда, казалось бы, вернулась к привычной жизни, не смогла ощутить радость выздоровления», – рассказывает женщина. Ее по-прежнему мучает ощущение, будто она не можешь надышаться. Что особенно пугает Татьяну – это панические атаки, нервные срывы, суицидальные состояния.

Журналисты Глухов.Инфо полюбопытствовали у директора Глуховской горбольницы Сергея Носкова, какое предусмотрено лечение от постковида, если симптомы не исчезают, температура остается нестабильной, отмечается ухудшение самочувствия с болями в голове, груди и во всем теле.

«Это вопрос психологического характера. Вероятно, депрессивное состояние вызвано ковидной гипоксией. У здорового человека показатель кислородной сатурации колеблется в пределах 96-98%, у больного человека падает до 70, а то и 50%. В подобных случаях необходимо, чтобы подключались специалисты, в частности, нужна помощь психотерапевтов.” – говорит Сергей Владимирович.

Дабы прояснить ситуацию, мы также поинтересовались мнением психиатра Евгения Скрипника. Доктор говорит, что необходимо следить за эмоциональным состоянием – не впадать в панику, а также наполнять жизнь позитивными эмоциями:

“После перенесённого ковида долгое время могут сохранятся астения (слабость) , боли в мышцах , головная боль. Ещё проводятся исследования, что при коронавирусе вследствие гипоксии головного мозга возникает энцефалопатия, а также люди сейчас в тревоге, панике, обостряются хронические заболевания из-за стресса. Примером, может быть то, что за 9 месяцев 2020 года от ИБС, то есть заболеваний сердца умерло больше 150 тысяч человек, от КОВИДА-19 4 тысячи. Поэтому, не паникуйте и берегите нервы!

При поражении лёгких и других дыхательных путей вирусом, клетки погибают и на месте их в процессе выздоровления возникают новые, а старые, мертвые попадают в кровь и тем самым вызывается остаточная температура – человек должен много пить жидкости! В протоколах от постковида нет ничего, такого понятия, как постковидное состояние нет! Но пациенты говорят что слабость сохраняется долго – больше месяца! Нужно больше пить жидкости, больше гулять в лесу, на природе! И получать позитивные эмоции!”