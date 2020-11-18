Новый губернатор Сумщины провел свое первое совещание Глава Сумской облгосадминистрации Василий Хома провел первое учредительное совещание с руководителями структурных подразделений и обозначил основные направления, над которыми планирует работать вместе с командой.

Во время совещания были рассмотрены важные вопросы жизнеобеспечения области. В частности, глава облгосадминистрации отметил, что особое внимание будет уделено созданию дополнительной сети койко-мест для лечения больных COVID-19 и обеспечения их кислородом. Качественная реализация в области государственной программы «Большая стройка», реформы децентрализации, успешное прохождение отопительного сезона также будут на личном контроле главы облгосадминистрации.

Он отметил, что все структурные подразделения должны работать на опережение. Системная работа, профессионализм и результат - это те критерии, по которым будут оцениваться работники облгосадминистрации.