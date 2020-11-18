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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:09408

Сумские правоохранители поймали двух мошенников, которые обманывали граждан по всей Украине

Благодаря слаженной работе Сумской областной прокуратуры, следственного управления Нацполиции и отдела противодействия киберпреступности 24 ноября непосредственно во время совершения преступления задержан 33-летний житель Харьковской области, который обманывал доверчивых граждан.

По данным следствия, задержанный наладил механизм систематического и незаконного обогащения, привлекая к противоправной деятельности свою знакомую. В частности он рассылал случайным людям смс о якобы заблокированном счете в банковском учреждении. Когда пострадавшие звонили на указанный в сообщении номер, злоумышленник, представляясь сотрудником банка, спрашивал у них данные, с помощью которых с карты снимал все средства. Чтобы избежать разоблачения, он перечислял средства с одной карты на другую, его сообщница снимала наличные в банкомате, 20% оставляла себе, а остальные перечисляла на банковские счета.

Личность сообщницы также установлена, ей уже сообщено о подозрении. В настоящее время собраны доказательства причастности задержанного и его сообщницы к 9 подобным мошенничествам. Злоумышленники обманули доверчивых граждан со всей Украины почти на 60 тыс. грн. Однако следствие продолжается, устанавливается точное количество пострадавших.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 190 (мошенничество, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц с использованием электронно-вычислительной техники) УК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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