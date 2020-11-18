У Сумах поліцейські долучилися до всеукраїнської акції «16 днів проти насилля»

Учасники заходу ставили за мету донести до населення інформацію, щодо припинення та профілактику жорстокої поведінки та намагалися донести перехожим розуміння того, що будь-яке насилля є порушенням прав людини та карається згідно чинного законодавства України.

Поліцейські розклеювали флаєра в громадському транспорті та роздавали буклети щодо протидії домашньому насильству, пояснюючи громадянам, що непотрібно замовчувати цю проблему і бажають разом її зупинити. Сумчани охоче долучалися до акції.

Основними завданнями акції «16 днів проти насильства» є привернення уваги громадськості до актуальних для українського суспільства, та суспільства загалом у всьому світі, до проблеми гендерного насильства, а також об’єднати людей у боротьбі з ним.

Відділ комунікації поліції Сумської області