Кабмин рассматривает возможность жесткого карантина на зимние праздники В то же время Шмыгаль отмечает стабилизацию ситуации с числом госпитализированных с Covid-19.

Кабинет министров рассматривает возможность введения в Украине жесткого карантина на период новогодних праздников. Об этом сказал в ходе заседания правительства 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы готовимся ко всем возможным сценариям, включая введение карантина на зимние праздники. Сейчас вся страна в "оранжевой" зоне, действует карантин выходного дня, и это взвешенная альтернатива карантину выходного дня", — отметил он.

При этом премьер отметил стабилизацию ситуации с госпитализацией больных Covid-19, что произошло, по его словам, именно благодаря действию карантина выходного дня и уменьшению мобильности населения.

"И по количеству занятых койкомест, и по количеству заболевших у нас фактически вторая неделя пошла, как стабилизировалось количество больных, занимающих койкоместа в больницах, на уровне 27–28 тысяч. Мы не движемся вверх, не пересекаем отметку в 30 тысяч", — подчеркнул премьер.

В правительстве прогнозируют, что на "плато" по заболеваемости коронавирусной инфекцией Украина должна выйти в начале декабря.