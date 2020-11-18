У Конотопі нагородили Народного Героя України (посмертно) Сьогодні, 25 листопада, в міському центрі культури і дозвілля «Кінотеатр «Мир» відбулась церемонія нагородження орденом «Народний Герой України» нашого земляка, справжнього сина України, бійця окремого загону спеціального призначення Національної Гвардії України «Азов» учасника російсько-української війни, загиблого під час виконання військового обов’язку в зоні проведення ООС Волонтирця Дмитра Миколайовича на псевдо «Волина».

В заході взяли участь голова Конотопської районної ради Анатолій Боярчук, депутат районної ради Микола Горбенко, дружина і син загиблого, бійці полку «Азов», учасники ООС, представники громадських організацій.

Висловивши слова вдячності і підтримки дружині загиблого Героя Бондарчук Ользі Володимирівні і сину Максиму було вручено відзнаку.

«Сьогодні низько схиляємо голови перед світлою пам'яттю військових, які не повернулися додому, а віддали життя за рідну землю на Сході держави», - відзначив очільник Конотопського району Анатолій Боярчук.

Присутні на заході хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх тих, хто загинув, відстоюючи суверенітет та незалежність нашої держави.

Учасники заходу відвідали місце поховання загиблого воїна Дмитра Волонтирця, вклонились та поклали квіти до могили загиблого Героя.