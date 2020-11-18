В Сумах пьяный водитель въехал в остановку и забор (видео) 24 ноября, около 23.00, патрульные получили сообщение о автопроисшествии, которое произошло на улице Тополянская.

На месте происшествия выяснилось, что водитель автомобиля Nissan, не придерживаясь безопасной скорости движения, не справился с управлением, после чего по очереди допустил наезд на остановку общественного транспорта, электрощитовую и забор частного дома, который и остановил его дальнейшее движение.

К счастью, ни водитель, ни другие участники дорожного движения не пострадали. 31-летний мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения. Он прошел освидетельствование на состояние опьянения на месте остановки. 2,20 промилле - именно такой результат зафиксировал алкотестер.

На мужчину патрульные составили административные материалы по ч. 1 ст. 126 (Управление без соответствующих документов), ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ст. 124 (совершение ДТП) КоАП. Автомобиль эвакуировали на спецплощадку.