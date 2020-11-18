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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:27358

У Сумах відкрили фотовиставку, присвячену протидії гендерному насильству

Світлини тематичної фотовиставки «Світ без насильства», що створені у рамках участі Сумської області у всесвітній акції «16 днів проти насильства», виставлені в холі торговельного центру «Мануфактура».

Мета фотовиставки: привернути увагу громадськості, що світ без насильства сповнений тепла, позитиву, справжніх почуттів. Героями сюжетів стали: багатодітна родина, вихованці обласного соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, військові, пенсіонери, діти. Основний меседж всіх фото до суспільства: «Як багато існує речей, які роблять наше життя прекрасним – без насильства».

Проблема насильства на Сумщині є актуальною. Так, за 9 місяців 2020 року до управлінь соціального захисту населення районних державних адміністрацій, міських рад надійшло 1993 звернення та повідомлення щодо скоєння домашнього насильства , в тому числі: від жінок – 1715, чоловіків – 252, дітей – 26, із них 16 осіб з інвалідністю.

Ідеологія ненависті панує протягом багатьох років – йдуть кровопролитні війни, відбуваються терористичні акти, диктатори здійснюють геноцид власних народів, процвітає торгівля людьми.

Не такі помітні, але не менш тяжкі випробування конкретних людей, які потерпають від насильства день у день: це страждання дітей, з якими погано поводяться ті, хто мав би дбати про них, це жінки, яким партнери наносять каліцтва, принижують; це – люди похилого віку, до яких виявляють жорстокість піклувальники; це – молоді люди, що зазнають знущань з боку однолітків і люди різного віку, які самі здійснюють насильство над собою.

Світовою громадськістю насильство визнано одним з ключових моментів, що ставить людину в залежне становище, завдає величезної моральної шкоди суспільству і є перешкодою на шляху подолання нерівності і дотримання прав людини.

Для того, щоб завоювати повагу на міжнародній арені, нам необхідно навчитись поважати один одного у власному домі. Жодна людина не повинна страждати.

Нагадаємо, у разі виникнення насильства над вами або іншою особою ви можете звернутись на Національну гарячу лінію із запобігання насильства - 0800 500 335 або 386.

Міністерство внутрішніх справ запустило в месенджері Telegram чат-бот для протидії домашньому насильству. Приєднатися до нього можна за посиланням @police_helpbot.

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