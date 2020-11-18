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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:26820

Стало известно, когда пройдут новые выборы мэра в Конотопе

Нового мэра в Конотопе будут выбирать 24 января 2021 года.

А уже 5 декабря стартует предвыборная кампания. Об этом рассказала глава городской территориальной избирательной комиссии Оксана Езерская, пишет Суспільне.

Во время заседания комиссии, которое состоялось вечером 25 ноября, приняли решение - признать выборы городского головы такими, которые не состоялись и назначить новые.

Что касается городского совета, то первое заседание может начаться не ранее 2 декабря. Все потому, что до 1 декабря у избранных депутатов еще есть время чтобы определиться: получать мандат или отказаться.

По состоянию на вечер 25 ноября из 38 человек заявления на депутатство написали 23.

Напомним: избранный Конотопским городским головой Александр Луговой умер неделю назад. До этого он лечился и не успел написать заявление о согласии получить мэрские полномочия. На выборах 25 октября он получил 37,34% голосов избирателей, вторым шел действующий мэр Артем Семенихин - с 31,8%.

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