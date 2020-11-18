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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:51458

В Сумской областной больнице готовят 220 ковидных коек

Глава Сумской облгосадминистрации Василий Хома проинспектировал готовность Сумской областной клинической больницы к приему и оказания медицинской помощи пациентов с COVID-19.

Для расширения коечного фонда для больных COVID-19 на базе этой больницы подготовили дополнительно 220 коек. Сейчас общий ковидный коечный фонд составляет 1359 единиц, что фактически составляет 30% всего коечного фонда Сумщины. Глава облгосадминистрации поставил руководству управления здравоохранения ОГА задачу организовать работу так, чтобы 50% коечного фонда Сумщины были подготовлены для приема больных COVID-19.

Главный врач Сумской областной клинической больницы Владимир ГОРОХ сообщил, что, как только поступит разрешение от Минздрава, это заведение начнет контрактирование с НСЗУ и на базе отдельного корпуса указанной больницы будет развернуто 220 коек для больных коронавирусной инфекцией.

«На этих койках мы планируем размещать больных средней степени тяжести. Заведение готово как по медикаментозному обеспечению, так и по кадровому персоналау. Если будут тяжелые случаи течения болезни, то в неврологическом отделении предусмотрено 2 палаты для таких больных», - рассказал Владимир Горох.

Справка

Сумская областная клиническая больница - это уже 17-е учреждение здравоохранения Сумщины, где, при необходимости, будут оказывать медицинскую помощь ковидным пациентам.

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