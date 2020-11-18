На Сумщине с COVID-19 теперь будут госпитализировать после согласования с больницей

Место для больного будут искать семейные врачи и скорая помощь, пишет Суспільне.
Такие нововведения внедряют в частности из-за перегрузки бригад скорой помощи, которые часто приезжают к больным, которые на самом деле в этом не нуждаются.
«Половина вызовов не касается выезда скорой помощи, не требуют экстренной скорой помощи. Скорая помощь только оказывает неотложную помощь и госпитализирует в случае необходимости больных в стационар. Мы не назначаем лечение, а потому в первую очередь больной с подозрением на коронавирус должен обращаться к семейному врачу. И если семейный врач считает нужным госпитализировать больного, обращается за помощью к нам», - рассказывает заведующий диспетчерской службы Игорь Беседа.
По его словам, в октябре было до 150 вызовов в день. Сейчас в Сумах ежедневно работает 5-6 бригад, в области до 16-ти. В сутки сейчас имеют от 80 до 120 вызовов, связанных с острыми респираторными заболеваниями. И, как утверждает Игорь Беседа, вместо семейных врачей люди звонят к ним.
Кроме этого, по словам фельдшера станции скорой помощи Артема Новика, люди часто недоговаривают и скрывают свое реальное состояние.
«Люди очень часто обманывают, что у них есть повышенная температура, в семье кто-то болен, тем самым и нас подвергают опасности», - говорит фельдшер.
В скорой имеют маршруты, по которым госпитализируют пациентов, предварительно согласовав это с больницей.
Жители Липоводолинского, Недригайловского и Роменского районов госпитализируют в Роменскую райбольницу.
Жителей Конотопщины принимает Конотопская ЦРБ.
В Белопольскую райбольницу привозят больных из этого района, Бурынского и Путивльского.
Тростянецкая больница принимает больных своего района, Ахтырки и Великой Писаревки.
Жителей Середина-Буды и Ямпольщины везут в Шостки.
Глуховская, Кролевецкая и Лебединская больницы принимают больных только своих районов.
Из Краснопольского района госпитализируют в Сумы, где принимают больных шесть медицинских учреждений.