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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:3966

На Сумщине с COVID-19 теперь будут госпитализировать после согласования с больницей

Если человек болен коронавирусом или есть подозрение такого диагноза, его госпитализируют только после того, согласуют это с больницей.

Место для больного будут искать семейные врачи и скорая помощь, пишет Суспільне.

Такие нововведения внедряют в частности из-за перегрузки бригад скорой помощи, которые часто приезжают к больным, которые на самом деле в этом не нуждаются.

«Половина вызовов не касается выезда скорой помощи, не требуют экстренной скорой помощи. Скорая помощь только оказывает неотложную помощь и госпитализирует в случае необходимости больных в стационар. Мы не назначаем лечение, а потому в первую очередь больной с подозрением на коронавирус должен обращаться к семейному врачу. И если семейный врач считает нужным госпитализировать больного, обращается за помощью к нам», - рассказывает заведующий диспетчерской службы Игорь Беседа.

По его словам, в октябре было до 150 вызовов в день. Сейчас в Сумах ежедневно работает 5-6 бригад, в области до 16-ти. В сутки сейчас имеют от 80 до 120 вызовов, связанных с острыми респираторными заболеваниями. И, как утверждает Игорь Беседа, вместо семейных врачей люди звонят к ним.

Кроме этого, по словам фельдшера станции скорой помощи Артема Новика, люди часто недоговаривают и скрывают свое реальное состояние.

«Люди очень часто обманывают, что у них есть повышенная температура, в семье кто-то болен, тем самым и нас подвергают опасности», - говорит фельдшер.

Больницы, в которых госпитализируют больных коронавирусом:

В скорой имеют маршруты, по которым госпитализируют пациентов, предварительно согласовав это с больницей.

Жители Липоводолинского, Недригайловского и Роменского районов госпитализируют в Роменскую райбольницу.

Жителей Конотопщины принимает Конотопская ЦРБ.

В Белопольскую райбольницу привозят больных из этого района, Бурынского и Путивльского.

Тростянецкая больница принимает больных своего района, Ахтырки и Великой Писаревки.

Жителей Середина-Буды и Ямпольщины везут в Шостки.

Глуховская, Кролевецкая и Лебединская больницы принимают больных только своих районов.

Из Краснопольского района госпитализируют в Сумы, где принимают больных шесть медицинских учреждений.

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