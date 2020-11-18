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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:48254

Названы две возможные даты жесткого карантина в Украине

Кабмин и Офис президента обсуждают два варианта введения строгого карантина. В лучшем случае его начнут после Нового года, худшем — уже с 20 декабря.

Об этом сообщает Общественное со ссылкой на информированные источники, близкие к переговорам. «Вариант локдауна действительно обсуждается сейчас в Кабмине и Офисе президента. Пока рассматривается два варианта в зависимости от того, какой будет статистика заболеваемости. В «лайтовом» варианте нам предложат локдаун после Нового года, на три недели, как раз на время новогодних каникул. Но если количество новых случаев будет расти, локдаун может быть введен уже с 20 декабря, и тогда он захватит новогодние праздники», — рассказал журналистам источник.

 
Общество

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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