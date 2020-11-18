В Сумах с аукциона продают железнодорожную ветку (фото)

Стартовая цена лота составляет 9,18 млн гривен. Об этом пишет ЦТС со ссылкой на информацию СЕТАМ.
"У вас есть уникальная возможность приобрести железнодорожные пути. Арестованные железнодорожные пути №29493 (код станции привязки 445306) длиной 8495,9 м находятся в г. Сумы", - говорится в сообщении госпредприятия.
На путях уложены рельсы Р-50 и деревянные шпалы. Ветка находится недалеко от ж/д вокзала.
Аукцион запланирован на 30 ноября. Отметим, что лот уценен, поскольку до этого его пытались продать за 12,24 млн грн.