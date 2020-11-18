В Сумах с аукциона продают железнодорожную ветку (фото) Госпредприятие СЕТАМ продает через электронный аукцион OpenMarket железнодорожные пути в городе Сумы.

Стартовая цена лота составляет 9,18 млн гривен. Об этом пишет ЦТС со ссылкой на информацию СЕТАМ.

"У вас есть уникальная возможность приобрести железнодорожные пути. Арестованные железнодорожные пути №29493 (код станции привязки 445306) длиной 8495,9 м находятся в г. Сумы", - говорится в сообщении госпредприятия.

На путях уложены рельсы Р-50 и деревянные шпалы. Ветка находится недалеко от ж/д вокзала.

Аукцион запланирован на 30 ноября. Отметим, что лот уценен, поскольку до этого его пытались продать за 12,24 млн грн.