«Батькивщину» лишили государственного финансирования из-за махинаций на Сумщине Нацагентство по предотвращению коррупции в четвертом квартале 2020 года остановило государственное финансирование партии ВО «Батькивщина» из-за обнаруженных в финансовом отчете партии нарушений.

Об этом сообщает общественное движение «ЧЕСНО» со ссылкой на сайт Окружного административного суда в Киеве. 23 ноября «Батькивщина» обжаловала в суде решение Нацагентства об остановке государственного финансирования партии.

НАПК выявило нарушения в отчете «Батькивщины» за первый квартал 2020 года. В частности, относительно отчетности региональных организаций партии и ее центрального офиса, в то м числе подписание расходных накладных о приеме спонсорских взносов в виде листовок, брошюр и плакатов лицами, которые на момент подписания этих документов находились за границей и не могли совершать юридические действия по приему спонсорских взносов (касается Сумской и Киевской областных организаций).

Кроме того, договоры с рядом компаний на общую сумму более 14 млн гривен были датированы ранее, чем были открыты указанные в них банковские счета, в чем НАПК усматривает признаки нарушения ст. 203 гражданского кодекса (речь идет о расходах средств, которые партия получила из госбюджета в качестве компенсации расходов на парламентскую избирательную кампанию).

Отмечается, что НАПК выявило в отчете признаки административных и уголовных правонарушений, поэтому решило остановить госфинансирование партии, начиная с четвертого квартала 2020 года.

Выплату госсредств могут восстановить, если партия устранит причины, обусловившие остановку финансирования.

В своем иске к ОАСК «Батькивщина» просит «признать противоправными действия работников НАПК» и отменить приказ о приостановлении госфинансирования.

Сейчас суд решает, есть ли «правовые основания для принятия мер обеспечения иска и открытии производства по административному делу».

В «Чесно» отмечают, что решение относительно «Батькивщины» - первое, которое приняло непосредственно НАПК, по итогам проверки финансовой отчетности: «Это первый случай применения такой санкции с момента запуска НАПК и внедрение квартального отчета для партий в 2016 году».

Напомним: согласно закону «О политических партиях в Украине» и «Положением об анализе отчета политической партии...», в случае оформления отчета с грубыми нарушениями или при выявлении недостоверных сведений (от 20 размеров минимальной зарплаты) в отчетности партий, НАПК может принять решение о приостановлении госфинансирования.