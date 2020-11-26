На Сумщине еще 851 случай заболевания COVID-19 На утро 26 ноября в Сумской области уже 25662 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Новых случаев, подтвержденных лабораторным центром – 851.

В Украине очередной антирекорд - 15331 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 659 детей и 606 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 1955 человек; летальных случаев - 225; выздоровели - 9617 человек; осуществлено тестирований за сутки - 76911 (в частности, методом ПЦР - 49323, методом ИФА - 27588).

За все время пандемии в Украине заболело - 677 189 человек; выздоровели - 317 395 человек; летальных исходов - 11 717; проведения ПЦР-тестов - 4373786.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1399), Днепропетровской (1254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях.

Количество заболеваний в регионах:

- г. Киев - 64019 случаев;

- Винницкая область - 16 370 случаев;

- Волынская область -22 906 случаев;

- Днепропетровская область - 33 115 случаев;

- Донецкая область - 21344 случаи;

- Житомирская область - 27 926 случаев;

- Закарпатская область - 22 425 случаев;

- Запорожская область - 27 226 случаев;

- Ивано-Франковская область - 34 045 случаев;

- Киевская область - 34 241 случай;

- Кировоградская область - 4706 случаев;

- Луганская область - 5925 случаев;

- Львовская область - 43 611 случаев;

- Николаевская область - 16 731 случай;

- Одесская область - 40 535 случаев;

- Полтавская область - 20 204 случая;

- Ривненская область - 29 320 случаев;

- Сумская область - 25 662 случая;

- Тернопольская область - 26 752 случая;

- Харьковская область - 53 433 случая;

- Херсонская область - 9345 случаев;

- Хмельницкая область - 27703 случаи;

- Черкасская область - 20 668 случаев;

- Черновицкая область - 32492 случаи;

- Черниговская область - 16 485 случаев.