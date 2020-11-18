На Сумщине еще 16 летальных случаев от коронавируса За среду в Сумской области умерло 16 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

За все время пандемии умерло 348 человек. Заразилось 25662 (+851 человек за сутки). Выздоровело 9457 (+299). Продолжают болеть 15857.