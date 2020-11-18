На Сумщине 25 662 случая COVID-19: подробности По состоянию на 26 ноября в Сумской области 25 662 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 851 человека (Сумы - 440, Шостка – 57, Конотоп – 46, Ромны – 23, Ахтырка – 34, Глухов - 27, Лебедин – 24, Белопольский р-н – 33, Бурынский – 9, Глуховский р-н - 4, Краснопольский р-н – 1, Кролевецкий р-н – 23, Лебединский р-н - 2, Недригайловский – 7, Ахтырский р-н – 4, Путивльский – 7, Роменский – 12, Сумской р-н - 63, Тростянецкий р-н – 15, Шосткинский – 5, Ямпольский - 6). Заболело 1135 медработников (+35), 877 детей (+11).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 348 летальных случаев. Из них 16 за последние сутки: Сумы – 8, Роменский район – 2, Ахтырка, Глухов, Бурынский район, Путивльский, Сумской и Тростянецкий - по 1.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 9457 человек, из них за минувшие сутки - 300 (Сумы - 60, Шостка – 45, Ромны – 1, Глухов – 10, Лебедин – 20, Белопольский р-н - 2, Бурынский - 18, Великописаревский – 9, Краснопольский – 35, Кролевецкий р-н - 28, Лебединский – 1, Липоводолинский р-н - 2, Недригайловский – 15, Путивльский – 7, Сумской р-н – 16, Тростянецкий р-н – 23, Шосткинский – 1, Ямпольский - 7).