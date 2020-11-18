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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:3861

На Сумщине мужчина стрелял в собак и угрожал убить соседей

ЧП произошло на одной из улиц Бурыни, около полудня.

В полицию позвонила перепуганная женщина и сообщила, что сосед, ворвавшись в ее двор, застрелил собаку и предметами, похожими на нож и пистолет, угрожает ей и ее больному мужу.

По указанному гражданкой адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа и группа сектора реагирования патрульной полиции Бурынского отделения полиции.

На месте происшествия правоохранители застали заявительницу и ее мужа, который недавно перенес инсульт. Во дворе лежал мертвый пес. Сам же злоумышленник пытался скрыться.

Полицейские опросили супругов и их соседа. Женщина рассказала, что как раз занималась хозяйственными делами, когда во двор забежал разъяренный сосед. Он несколькими выстрелами из пистолета убил одну их собаку и вероятно ранил другую. Затем приставил пистолет к ее голове и нож к животу, угрожал убить и ее саму, и ее мужа, мол, их собаки слишком долго и громко лают, чем его очень раздражают. На шум вышел больной муж заявительницы, и сосед пошел «разбираться» уже с ним, а сама она быстро вызвала полицию.

Работники полиции доставили злоумышленника в отделение, изъяв у него и пистолет, и нож, которые мужчина пытался выбросить, а также бумажный сверток с сушеной коноплей.

Следователи квалифицировали действия гражданина как угрозу убийством и начали досудебное расследование в соответствии ч.1 ст. 129 УК Украины. Изъятые вещи и растительное сырье направлены на экспертное исследование.

В случае смерти одной и возможного ранения другой собаки, то полицейские решают вопрос об открытии еще одного уголовного производства по признакам ч.1 ст. 299 УК Украины «Жестокое обращение с животными».

Сейчас досудебное расследование продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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