Сумской горсовет 8-го созыва соберется на первую сессию 4 декабря

Об этом сообщила заместитель главы Сумского гортерзбркома Лариса Симоненко, пишет Панорама.
«По квотам «Батьківщини» вместо Александра Лысенко, который отказался принимать мандат депутата, зашла Оксана Кубрак. Юрий Чмырь решил быть депутатом Сумского областного совета, вместо него зашел следующий по списку», — заявила она.
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