Сумской горсовет 8-го созыва соберется на первую сессию 4 декабря Городская территориальная избирательная комиссия на заседании 25 ноября зарегистрировала Александра Лысенко городским головой, всех депутатов Сумского горсовета и назначила на 4 декабря сессию.

Об этом сообщила заместитель главы Сумского гортерзбркома Лариса Симоненко, пишет Панорама. «По квотам «Батьківщини» вместо Александра Лысенко, который отказался принимать мандат депутата, зашла Оксана Кубрак. Юрий Чмырь решил быть депутатом Сумского областного совета, вместо него зашел следующий по списку», — заявила она.