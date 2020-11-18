Кто в Сумах сегодня без воды? «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях.

Отдел «Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, требующих отключения воды и отопления.

Речь идет о домах по адресам: ул. Роменская, 81, ул. Харьковская, 58Б (замена стояков холодной и горячей воды в квартирах), ул. Белопольское шоссе, 43 (замена задвижки холодной воды в подвале), пр-т М. Лушпы, 12 (замена стояков горячей и холодной воды в квартире), ул. СКД, 6 (замена счетчиков холодной и горячей воды в квартире), ул. Петропавловская, 76, ул. Заливная, 11, ул. Ивана Сирко, 37, ул. Прокофьева, 30 (замена кранов горячей и холодной воды в квартирах), ул. Героев Крут, 4 (замена стояков горячей и холодной воды в квартире), ул. Холодногорская, 39 (замена крана горячей воды в квартире), ул. Супруна, 26 (замена радиатора отопления в квартире).