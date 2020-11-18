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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:53675

Кто в Сумах сегодня без воды?

«Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях.

Отдел «Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, требующих отключения воды и отопления.

Речь идет о домах по адресам: ул. Роменская, 81, ул. Харьковская, 58Б (замена стояков холодной и горячей воды в квартирах), ул. Белопольское шоссе, 43 (замена задвижки холодной воды в подвале), пр-т М. Лушпы, 12 (замена стояков горячей и холодной воды в квартире), ул. СКД, 6 (замена счетчиков холодной и горячей воды в квартире), ул. Петропавловская, 76, ул. Заливная, 11, ул. Ивана Сирко, 37, ул. Прокофьева, 30 (замена кранов горячей и холодной воды в квартирах), ул. Героев Крут, 4 (замена стояков горячей и холодной воды в квартире), ул. Холодногорская, 39 (замена крана горячей воды в квартире), ул. Супруна, 26 (замена радиатора отопления в квартире).

Общество
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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