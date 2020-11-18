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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах сгорела грузовая ГАЗЕль (видео)

25 ноября в 13:32 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля «ГАЗель» по ул. Харьковской в Сумах.

На тушение направили дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытии на место вызова было установлено, что возгорание охватило кузов-будку, продукты питания внутри и успело перекинуться на заднюю часть кабины. Возникла угроза распространения пламени на остальные части автомобиля.

В 13:41 пожар был локализован, предотвратив переброску огня на всю кабину и моторный отсек авто. Укрощая возгорание, спасатели предотвратили опасность взрыва 4-х газовых баллонов газобаллонной установки автомобиля. В 13:54, использовав около 3 т воды, пожар полностью ликвидировали.

Всего на тушение привлекалось 9 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным, водитель, возвращаясь из магазина, недалеко от территории которого он припарковал грузовик, заметил дым, выходивший из кузова. Мужчина открыл дверцу и из-за доступа кислорода горение мгновенно усилилось. На помощь прибежал другой водитель с огнетушителем, который, к сожалению, не сработал. В это время случайный прохожий, ставший свидетелем пожара, позвонил спасателям.

Допустимая причина возгорания - короткое замыкание электросети авто, которая служила для освещения кузова, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество
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