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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:12401

В Шостке полицейские поймали серийного вора

Полицейские уже доказали причастность ранее судимого мужчины к совершению семи краж.

Следователи полиции установили, что в августе этого года 25-летний подозреваемый познакомился на улице с местной жительницей. Он так разжалобил новую знакомую, что та предложила ему пожить у нее дома, пока она будет в отъезде. В дальнейшем, пользуясь отсутствием хозяйки, он украл из квартиры женщины мобильный телефон. Гаджет продал, а деньги использовал на собственные нужды.

Следующей его жертвой стал новый знакомый, с которым злоумышленник познакомился в парке. Пока общались, подозреваемый незаметно вытащил из кармана собеседника мобильный. Похищенное средство связи сдал в ломбард.

От действий мужчины пострадали и трое его соседей по общежитию. У одного он похитил велосипед, который хранился в хозяйственном помещении, у другой - пакет с обувью. К третьему проник в комнату, пока хозяин оставил свое жилье на несколько минут незапертым, и забрал оттуда мобильный телефон.

Кроме того, находясь на рынке, злоумышленник украл из торговой палатки женскую куртку. А в один из дней проник в незапертое хозяйственное помещение в подъезде многоэтажки и похитил оттуда инвалидную коляску.

Полицейские разыскали большую часть похищенных вещей, изъяли и вернули их владельцам. В отношении подозреваемого в полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 2 и 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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