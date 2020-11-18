В этом году сумские лесхозы высадили 1218 га молодых лесов Годовой план по посадке леса выполнен на 137%.

«Благоприятная погода дает возможность не только провести все запланированные на осенний период работы лесокультурного воспроизводства, но и по некоторым их видам значительно перевыполнить плановые показатели», - говорит начальник отдела лесного хозяйства Сумского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Анатолий Омельченко.

Годовой план по посадке леса выполнено на 137%. Всего восстановлено более 1218 га при плане 898 га. Осенью - 154 га. Лидерами по осенней посадки стали предприятия с превосходящими твердолиственными породами: Краснопольский (57,3 га га), Сумской (39 га) и Ахтырский (25,8 га) лесхозы.

Сработали сумские предприятия сверх плана и по проведению ухода за лесом. Из запланированных 9294 га эти работы удалось провести на площади 11735 га, что составляет 126% к плану. Осенью всего ухаживали за 1641 га. Больше всего в Ахтырском и Лебединском лесхозах, соответственно 313 и 275 га.

Уже подготовлено около 190 га почвы под посадку леса в следующем, 2021 году. Всего - 70 га подготовили в Лебединском лесхозе.

Осенняя лесокультурная кампания продолжается.