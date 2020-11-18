Сьогодні з центрами зайнятості співпрацюють 5200 роботодавців Сумщини Незважаючи на катаклізми, цього року чіткі та скоординовані дії служби зайнятості та бізнесу дали змогу працевлаштувати майже 17 тисяч вчорашніх безробітних.

- Чому роботодавець - наш клієнт номер один і що ми можемо йому запропонувати?- перепитує директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний і тут же відповідає: - Звичайно, перш за все, якісний та оперативний підбір персоналу. Організацію співбесіди з шукачам роботи - в режимі онлайн чи офлайн - на їх розсуд. На їх же замовлення – професійну підготовку, перепідготовку чи підвищення кваліфікації безробітних. Стажування безпосередньо у них на підприємстві, на конкретному робочому місці. Безробітний, перебуваючи на обліку, показує свої знання та вміння, а роботодавець – знайомиться з реальним претендентом під час виробничого процесу. Звертаюся до кожного без винятку роботодавця: час створити особистий кабінет на вебсайті служби. Цей додаток суттєво зекономить ваш час: ви можете переглядати резюме шукачів роботи з будь-якого гаджета, розуміти, як укомплектовуються вакансії на вашому підприємстві, створювати пропозиції роботи і передавати їх для подальшої модерації і розміщення на сайті. Усі ці послуги – безкоштовні. Це ще далеко не все. Будьте завжди на зв’язку із центром зайнятості. Далі, як-то кажуть, буде – інтеграція служби зайнятості з підприємцями поглиблюватиметься.

За словами В.Підлісного, обласна служба зайнятості накопичила багатий досвід співпраці з роботодавцями Сумщини. Професійне навчання у центрі професійно-технічної освіти цього року, приміром, на їх замовлення пройшли майже 4 тис. чоловік.

Незважаючи на коронавірус, в останні дні спостерігається стійка і обнадійлива тенденція до значного збільшення роботодавців, які прагнуть співпрацювати зі службою зайнятості, звертаються до неї за допомогою, консультуються з окремих питань тощо. Скажімо, нинішнього року вони подали до центрів зайнятості заявок майже на 23 тис. вакансій. Так, це на третину менше, ніж за аналогічний період минулого, але ж не забуваймо, що більшість підприємств змушені були призупинити свою діяльність через пандемію, подекуди скоротити чисельність працюючих. Сьогодні середній розмір заробітної плати однієї вакансії сягнув 6 302 грн. ( +728 грн. до торішньої). Звичайно, низький рівень платні не стимулює безробітного до праці, однак динаміка її росту, що спостерігається останнім часом, вселяє надію, що нам все таки вдасться зупинити масовий виїзд фахівців за межі регіону.

Посадовець підкреслює: тісна співпраця роботодавців зі службою зайнятості має конкретний фінансовий вимір. За вимушений простій середній та малий бізнес області отримав 100 млн. компенсаційних виплат.