На Сумщине полицейские сообщили о подозрении женщине, которая убила своего новорожденного ребенка Напомним: это произошло в одном из сел Середина-Будского района. Местная жительница, скрыв свою беременность, в начале сентября этого года дома родила ребенка, после чего оставила его в нечистотах домашнего уличного туалета.

На следующий день после родов она вместе со своим знакомым тайком похоронила труп новорожденного. Местные полицейские установили этот факт и сразу же открыли уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство».

В ходе проведения следственных (розыскных) действий в рамках уголовного производства, полицейские изъяли остатки тела новорожденного ребенка из земли и направили их на экспертное исследование.

Вчера 35-летней женщине полицейские, по согласованию с прокурором, сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 117 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка».

Сейчас досудебное расследование продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.