В Сумах столкнулись легковушка и мопед ДТП произошло 25 ноября, около 20:30, на перекрестке улицы Леваневского и проспекта Шевченко.

В результате столкновения автомобиля Пежо-307 и мопеда «Альфа» пострадал один из водителей.

За рулем автомобиля находился 32-летний житель Сумского района. Двухколесником управлял 37-летний горожанин. Мопедист получил повреждения левой стопы и был госпитализирован в центральную городскую больницу.

Сейчас полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины, в рамках которого устанавливает причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Правоохранители обращаются к водителям автомототранспортных средств с просьбой быть крайне внимательными в пути, безусловно соблюдать правила дорожного движения и скоростного режима, и избегать рискованных маневров. Помните: дорога не прощает легкомыслия и лишнего удали, а ценой ошибки водителя может быть жизнь и здоровье других участников дорожного движения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.