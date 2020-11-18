Как выглядят бывшие школы в Тростянецком районе На сессии Тростянецкого горсовета были показаны ужасающие кадры бывших кол сел Мартыновка и Ницаха, которые теперь входят в Тростянецкую ОТГ.

Городские власти обвиняют руководство района в том, до какого состояния доведены здания, которые теперь должен принять в собственность горсовет.

- Если мы сделаем полную инвентаризацию по нашим присоединенным селам, чтобы показать всей громаде, что там творилось все эти годы - обратимся в правоохранительные органы, чтобы дали юридическую оценку всем тем действиям, которые были совершенные и районными чиновниками, и сельскими головами. Потому что это их непосредственная «деятельность» привела к такому! Я скажу откровенно: если не хотели или не умели управлять школами, лучше бы передали их на сельские советы, а как взяли – значит, надо было содержать! – сказал мэр Тростянца Юрий Бова.