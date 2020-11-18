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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:33329

Под Сумами водитель под кайфом пытался подкупить полицейских

Полиция открыла три уголовных производства на мужчину, который в нетрезвом состоянии управлял неисправным автотранспортом и пытался избежать наказания, предложив полицейскому деньги.

Происшествие произошло возле села Низы Сумского района. Сотрудники полиции заметили автомобиль, в котором не освещался задний номерной знак. Общаясь с 60-летним водителем, полицейские заметили, что он находится в состоянии наркотического опьянения. Мужчина этого не отрицал, но пройти осмотр в Сумском областном наркологическом диспансере отказался.

Правоохранители в установленном порядке составили на нарушителя административные материалы по ч. 1 ст. 130 КУоАП «Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения» и по ч. 6 ст. 121 КУоАП «Управление водителем транспортным средством, его эксплуатация без номерного знака или с номерным знаком, который препятствует или затрудняет его идентификацию, или загрязненным, что не позволяет четко определить символы номерного знака с расстояния двадцати метров, перевернутым или неосвещенным».

Позже гражданин предложил инспектору полиции две тысячи гривен неправомерной выгоды, чтобы избежать ответственности перед законом. Полицейский предупредил мужчину об уголовной ответственности за такие действия, однако мужчина продолжал уговаривать. На место происшествия была сразу же вызвана следственно-оперативная группа, которая зафиксировала все обстоятельства совершенного правонарушения. Следователи квалифицировали действия гражданина в соответствии с ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» и открыли уголовное производство. Теперь ему придется предстать перед судом за совершение и административных, и уголовного правонарушений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
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