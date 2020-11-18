На Сумщине таможеннику сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры 25 ноября сообщено о подозрении главному государственному инспектору таможенного поста «Центральный» Сумской таможни Государственной фискальной службы, путем злоупотребления служебным положением которого государству нанесен более 130 тыс грн убытков (ч. 1 ст. 364 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый, действуя в интересах импортера, при осуществлении процедуры таможенного контроля растаможил ввезенный в Украину товар по цене, которая значительно ниже, чем таможенная стоимость идентичного товара согласно ценовой базе. Согласно заключению судебной экономической экспертизы разница между указанной и реальной стоимостью составляет 130 тыс. грн.

Досудебное следствие проведено следователями территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Полтава при оперативном сопровождении сектора собственной безопасности ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.