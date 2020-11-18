На Сумщине таможеннику сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением

По данным следствия, подозреваемый, действуя в интересах импортера, при осуществлении процедуры таможенного контроля растаможил ввезенный в Украину товар по цене, которая значительно ниже, чем таможенная стоимость идентичного товара согласно ценовой базе. Согласно заключению судебной экономической экспертизы разница между указанной и реальной стоимостью составляет 130 тыс. грн.
Досудебное следствие проведено следователями территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Полтава при оперативном сопровождении сектора собственной безопасности ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.