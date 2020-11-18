На Сумщине пограничники задержали полтавчанина, который пытался незаконно пересечь границу 25 ноября в непосредственной близости от госграницы, в районе населенного пункта Кондратовка в Сумском районе, пограничный наряд при попытке незаконного пересечения российско-украинской границы задержал мужчину.

Информацию о движении неизвестного в сторону государственной границы пограничники получили от местного жителя. Группа реагирования, которая немедленно выбыла на указанное направление, обнаружила и задержала правонарушителя. Им оказался 60-летний гражданин Украины, житель Полтавщины.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств приостановленного правонарушения. За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины мужчине грозит административная ответственность. Его дальнейшую судьбу решит суд.