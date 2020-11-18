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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:02491

В Сумах здание областного департамента соцзащиты подсветили оранжевым цветом

По случаю Всеукраинской акции «16 дней против гендерно обусловленного насилия», стартовавшей 25 ноября, в Сумах здание областного Департамента социальной защиты населения подсветили оранжевым цветом.

«Эта Всеукраинская акция продолжается в течение 16-ти дней - до 10 декабря. Наша задача - привлечь внимание каждого к этой проблеме, ведь насилие может быть рядом с нами. Цветом акции символически является оранжевый - цвет светлого будущего. Под этим цветом проводят такие акции во всем мире», - отметила заместитель директора Департамента социальной защиты населения Людмила Мусияка.

Украина присоединилась к акции «16 дней против насилия» в 2001 году. Через год мероприятия и инициативы акции, провозглашенной вторым Всеукраинским конгрессом женщин, прошли уже в 20 регионах Украины, объединили 75 всеукраинских общественных организаций и широкий круг представителей государственных структур. Подобная активность свидетельствует об актуальности проблемы преодоления насилия в нашем государстве, поиск в общинах и властных структурах оптимального механизма реагирования как на общие социальные проблемы, так и на конкретную человеческую беду.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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