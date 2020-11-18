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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:09598

Сумские копы остановили наркомана за рулем

Патрульные остановили водителя за нарушение ПДД, а в машине обнаружили вещества, вероятно, наркотического происхождения.

На улице Героев Сумщины экипаж патрульных остановил автомобиль ВАЗ-2109 за нарушение водителем ПДД. 20-летний молодой человек сразу же предоставил для проверки документы, но в то же время странно себя вел. Он будто бы пытался отвести патрульных подальше от автомобиля, что и вызвало подозрение у стражей порядка. Поэтому они провели поверхностную проверку транспортного средства. И не ошиблись. В двери патрульные обнаружили полиэтиленовый пакет с измельченным веществом растительного происхождения, похожее на наркотическое. На пассажирском сиденье инспекторы увидели бумажный сверток с таким же веществом, а также устройство, вероятно, для его применения.

Откуда в машине эти вещества, водитель объяснял уже следственно-оперативной группе Сумского отдела полиции, которую на место вызвали патрульные.

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