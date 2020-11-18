Правительство анонсировало подорожание электроэнергии для населения в Украине Минэнерго предупредило о повышении тарифов на электроэнергию для населения. В правительстве такой шаг объяснили необходимостью стабилизировать разбалансирован рынок.

Решение будет принято в ближайшее время. Об этом 26 ноября сообщил и. о. министра энергетики Юрий Бойко.

Чиновник назвал такое решение чрезвычайно сложным. Состояние граждан значительно уменьшились в связи с пандемией. Населения объективно в этом году пострадало от карантинных вынужденных мер.

Бойко отметил, что последние полтора месяца ведется работа по реакции на негативные тенденции. Проблемный и больной вопрос специалисты пытаются быстро решить. Чиновник назвал необходимостью принять решение, которое будет предусматривать максимально сбалансированный план действий. Сейчас специалисты работают над разработкой различных стратегий уменьшения влияния стоимости электроэнергии на граждан.