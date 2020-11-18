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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:43220

Сумщина наращивает отрыв в рейтинге областей с самыми высокими показателями заболевания Covid-19

Средний показатель заболеваемости по Украине - 463,0. На Сумщине - 899,4.

По состоянию на 26 ноября самые высокие показатели заболеваемости коронавирусом зарегистрировано в Сумской, Черкасской, Запорожской областях. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Так, показатель заболеваемости за 14 дней на 100 000 человек в Сумской области составляет 899,4, в Черкасской - 787,4, в Запорожской - 663,3. Кроме того, высокий показатель - в Киевской (662,8 ), Черновицкой (643,8 ) и Житомирской (609,6) областях. Средний по Украине - 463,0.

В то же время наименьший показатель заболеваемости в Луганской (164,1) и Кировоградской (138,3) областях.

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