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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:11286

Сумские зеленстроевцы завершают сезон высадки деревьев

КП «Зеленстрой» с начала года вісадило по городу до 350 деревьев и планирует до конца года довести это количество до 500.

Среди территорий, которым зелестроевцы в этом году уделили максимум внимания, ул. Харьковская. Директор КП «Зеленстрой» Владимир Лаврик говорит, получили задание от городского головы Александра Лысенко параллельно с ремонтом дороги упорядочить и обочины, по возможности увеличив количество зеленых насаждений. Совместно с КП «Дорремстрой» изучили паспорт дороги, после чего вместе с департаментом инфраструктуры города обследовали деревья на данной территории, а таких здесь до 2000, обнаружив, что многие из них требуют замены, после чего приступили к работам. В рамках озеленения ул. Харьковская, пополнился новыми деревьями и сквер на перекрестке этой улицы с пр-том М. Лушпы, где сегодня работники коммунального предприятия высаживали клены и каштаны испанские - до 100 штук. Последние на территории области высаживают впервые.

Среди мест, которые озеленили в этом году, и ул. Героев Сумщины, ул. Прокофьева, пр-т М. Лушпы. С начала года работники коммунального предприятия уже высадили до 350 деревьев и планируют до конца года довести это количество до 500.

«Учитывая опыт нашего предприятия и подобных ему, работающих в Харькове, Чернигове и Киеве, посадочные работы проводим в основном в осенний период, когда почва хорошо увлажнена, а приживаемость деревьев составляет 95-99%», - сказал Владимир Лаврик.

В то же время коммунальное предприятие совместно с департаментом инфраструктуры города и управлением архитектуры и градостроительства составляет планы по озеленению на следующий год, с учетом предложений, которые поступают от горожан.

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