Младенец с рождения в реанимации: сумская семья пытается выяснить, кто виноват Новорожденная Злата из 16 дней жизни - все провела в реанимации.

Тяжелые роды или врачебная ошибка? - ответ на этот вопрос пытаются узнать родственники девочки. Подробности этой истории выясняли журналисты Суспільного.

«Ребенок родился почти мертвым, она не закричала, была синего цвета. Ее сразу Елене не показали, ее забрали в реанимационное отделение», - рассказывает бабушка ребенка Галина Шкурат.

По словам родных, беременность Елены Жуковской проходила нормально.

«9 ноября я отвез жену в больницу. В семь вечера мы приехали сюда, а за неделю до этого было последнее УЗИ. Тогда вес ребенка составляла 3 килограмма 600 граммов с ростом 52 сантиметра, а жена моя довольно хрупкая. В таких случаях в основном делают кесарево сечение. во время родов, как мне объяснили в 1:30 ребенку стало хуже, она пошла головой в таз и застряла. Даже после этой ситуации, ей не решили делать кесарево. Как оказалось у нашего врача, с которым мы заключили договор, были какие-то конфликты с работниками, которые были на той смене, с бригадой, которая дежурила. Дежурная бригада не выполняла никаких действий и не принимала участия в родах», - говорит отец ребенка Дмитрий Жуковский.

В ночь с 9 на 10 ноября в областной пренатальный центра приезжала полиция. Ее вызвала дежурная смена, чтобы не пустить врача, с которой заключала договор семья.

«Заявительницей была врач этой смены. Женщина, которая должна была рожать, сидела с ней рядом, держала ее за руку, и такой момент был, когда вывести даже на улицу пообщаться, чтобы не было конфликтной ситуации в дальнейшем, не было возможности. Потому, что она была с ней, во-первых. И во-вторых, то, что она также врач этого же заведения. Она фактически была у себя на работе», - разъясняет обстоятельства происшествия представитель патрульной полиции Сумской области Олег Сологуб.

Врач, с которой заключали договор - акушер-гинеколог с более чем 30-летним стажем.

«Когда я работала в родильном отделении, то кто бы ни приезжал на роды, это были мои функциональные обязанности как врача. С женщиной все в порядке. Здесь акушерская ситуация произошла с ребенком, когда я одна осталась. Врачи все развернулись и ушли. Здесь такая профессиональная вышло основание, которое было направлено руководителем учреждения», - объясняет свою позицию врач акушер-гинеколог, которая собственно принимала роды Лариса Гринченко.

Руководитель учреждения - Марина Кузьоменская, по словам работников медучреждения, на больничном. Ее обязанности сейчас исполняет Виктория Краснокутская. Женщина общаться с нами отказалась.

«Результаты расследования еще нет. Расследование еще не закончено. Ребенок находится не у нас. И женщина уже выписана», - сказала исполняющая обязанности руководителя учреждения акушер-гинеколог Виктория Краснокутская.

Сейчас младенец находится в реанимационном отделении детской областной больницы, там с ней мама.

«Дочь сейчас держится, потому что ей сейчас нельзя очень проявлять эмоции. Надо быть спокойной, потому что это передается ребенку. Она ходит и кормит ее через катетер каждые 3 часа. Девочка очень в тяжелом, но стабильном состоянии», - рассказывает бабушка младенца Галина Шкурат.

Главный врач областной детской больницы Игорь Змысля рассказать о состоянии девочки отказался, ссылаясь на врачебную тайну. Родные же Златы заявление в полиции не писали, они обратились к адвокату.