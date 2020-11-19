Локдаун целесообразно вводить при 25-30 тыс. заболевших в сутки, – Степанов Министр здравоохранения Максим Степанов считает целесообразным вводить локдаун при увеличении заболевших коронавирусом до 25-30 тыс. в сутки и заполненности коек более 75%.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", передают Українськi Новини.

"Мы будем говорить о введении жесткого карантина, если будет угроза коллапса медицинской системы.

Угроза коллапса медицинской системы может быть, если у нас начнет стремительно расти количество заполненных коек, – оно будет больше, чем 75%, – и продолжать расти. И это мы сможем увидеть, если количество заболевших в сутки будет приближаться к 25-30 тыс.", – сказал Степанов.

По данным Министерства здравоохранения, на 24 ноября в среднем по Украине больными COVID-19 и с подозрением на заболевание занято 51,9% отведенных коек в больницах.

Как сообщали Українські новини, 25 ноября количество выявленных случаев заболевания COVID-19 в Украине увеличилось на 15 331 до 677 189, количество умерших от заболевания – 225 человек.