У Сумах відбулась презентація ІV тому проєкту «Сумщина. Велика спадщина» Сьогодні, 26 листопада, презентували першу частину серії «Проза», що представляє собою антологію творів письменників, життя і творчість яких пов’язані з Сумщиною.

Книга під назвою «Проза (до ХХ ст)» є вже четвертою з проєкту «Сумщина. Велика спадщина». Представлені твори є невід’ємною частиною національного і духовного мистецького статку. Збираючи під спільною обкладинкою твори письменників Сумщини за більш, ніж 300 років, від барокко до модернізму, упорядники розуміли, що мають справу із створенням спільного образу Сумського письменства.

Родіон Кочубей, директор видавництва «Університетська книга» та один з ініціаторів цього проєкту зазначив, що «Сумщина. Велика спадщина» дуже затребувана серед читачів, педагогів, краєзнавців. Тому у планах – додаткові тиражі вже виданих книжок, друк вже готової другої частини «Прози» (ХХ століття – сьогодення), підготовка нових тематичних книг цього проєкту, а також – підготовка електронної версії всього проєкту. У ініціаторів та ідейних натхненників проєкту вже є плани на видання наступних книг «Музеї», «Театр та кіномистецтво».

Відомий на Сумщині педагог і краєзнавець Юрій П’ятаченко, який є одним з авторів та упорядників книги, акцентував увагу всіх присутніх на тому, що подібного проєкту в Україні немає.

«Сумщина. Велика спадщина» – це проєкт про читання, насолоду читання. Хотілося, щоб книги проєкту читали з відкритим серцем і насолоджувалися тим, що є у нас таке багатство. Усі твори з антології об’єднує спільний літературний герой – мова», – зазначив Юрій П’ятаченко.

Олександр Вертіль, авторитетний письменник і також один з авторів та упорядників книги, відмітив, що Сумщина – це дуже багатий край на літературні таланти в усіх жанрах. Складність у створенні цього шедевру полягала у тому, щоб вкластися у визначену кількість сторінок та відібрати з кращих зразків української національної літератури найкращі. Тому він також ратує за створення цифрового формату проєкту, щоб можна було вмістити все те, що не увійшло у друкований варіант.

«Усі сторінки книги – праці людей, які вже зробили внесок в українську літературу, де Сумщина гідно представила Слобожанську сторону у загальноукраїнському контексті», – зауважив Олександр Вертіль.

Потрібно зазначити, що в проєкті «Сумщина. Велика спадщина» кожна з 4 виданих книг має своє обличчя. «Образотворче мистецтво» представляє Давид Бурлюк, «Поезію» – Олександр Олесь, «Краєзнавство» – Пантелеймон Куліш, «Прозу» – Микола Хвильовий.

Перша книга зібрала доробок художників, уродженців Сумщини, творчість яких стала яскравою сторінкою в історії вітчизняного і світового малярства, графіки і скульптури. Серію «Сумщина. Велика спадщина» з літературного краєзнавства відкриває «Поезія», що включає поетичний доробок 80 авторів за 12 століть. Це поезія оригінальна і перекладна. Третій том під назвою «Краєзнавство» є унікальним, оскільки узагальнює інформацію про істориків, краєзнавців, археологів та етнографів, чия творчість та дослідницька праця пов’язані з нашим краєм і стали визначним явищем для України.