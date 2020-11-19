На даний час забезпечено встановлення охоронних дощок на 5 пам’ятках культурної спадщини місцевого значення, зокрема: могила генерала Драгомирова (вул.Драгомирова); садиба генерала Драгомирова (вул.Драгомирова); кінотеатр «Мир» (площа Миру); палац культури заводу «Червоний металіст» та пам’ятник уродженцям Конотопщини, які загинули в Афганістані (пр.Червоної Калини), пише 05447.com.ua.

До кінця 2020 року охоронні дошки планується встановити ще на 5 пам’ятках, зокрема це: пам’ятник генералу М.І.Драгомирову (вул.Драгомирівська); пам’ятник українському Кобзарю Т.Г.Шевченку (пр.Миру); меморіальний комплекс «Вічна Слава» (вул.Братів Лузанів); братська могила радянських воїнів, партизанів і журналістів (вул.Вирівська, кладовище) та пам’ятник Т.Г.Шевченку (пр.Червоної Калини).

В 2021 році заплановано здійснити роботи по встановленню ще 10 охоронних дощок, на що в кошторисі по галузі «Культура» планується передбачити 10 тисяч гривень.