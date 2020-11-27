На Сумщине 928 новых случаев коронавируса, в Украине – новый антирекорд

За четверг подтвердился диагноз у 928 жителей области. Выздоровело 525 человек, - всего 9981. Умерло пятеро, - всего 353. Болеют 16255.
В Украине обнаружено 16218 новых случаев – новый антирекорд. В частности, заболели 666 детей и 655 медработников.
Также за минувшие сутки госпитализированы - 2069 человек; летальных случаев - 192; выздоровели - 8843 человека; осуществлено тестирований за сутки - 72789 (в частности методом ПЦР - 46005, методом ИФА - 26784).
За все время пандемии в Украине: заболело - 693 407 человек; выздоровели - 326 238 человек; летальных исходов - 11 909; проведения ПЦР-тестов - 4419791.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1773), г. Киев (1520), Запорожской (1003), Киевской (994) и Одесской (966) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев - 65539 случаев;
- Винницкая область - 16 710 случаев;
- Волынская область - 23 273 случая;
- Днепропетровская область - 34 888 случаев;
- Донецкая область - 21 786 случаев;
- Житомирская область - 28 481 случай;
- Закарпатская область - 22 748 случаев;
- Запорожская область - 28 229 случаев;
- Ивано-Франковская область - 34 696 случаев;
- Киевская область - 35 235 случаев;
- Кировоградская область - 4824 случая;
- Луганская область - 6061 случай;
- Львовская область - 44 509 случаев;
- Николаевская область - 17 167 случаев;
- Одесская область - 41 501 случай;
- Полтавская область - 20 701 случай;
- Ривненская область - 29 875 случаев;
- Сумская область - 26 590 случаев;
- Тернопольская область - 27 050 случаев;
- Харьковская область - 54 028 случаев;
- Херсонская область - 9633 случая;
- Хмельницкая область - 28 350 случаев;
- Черкасская область - 21 402 случая;
- Черновицкая область - 33 018 случаев;
- Черниговская область - 17 113 случаев.
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