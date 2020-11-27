На Сумщине 928 новых случаев коронавируса, в Украине – новый антирекорд На утро 27 ноября в Сумской области подтверждено уже 26590 случаев заболевания COVID-19.

За четверг подтвердился диагноз у 928 жителей области. Выздоровело 525 человек, - всего 9981. Умерло пятеро, - всего 353. Болеют 16255.

В Украине обнаружено 16218 новых случаев – новый антирекорд. В частности, заболели 666 детей и 655 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 2069 человек; летальных случаев - 192; выздоровели - 8843 человека; осуществлено тестирований за сутки - 72789 (в частности методом ПЦР - 46005, методом ИФА - 26784).

За все время пандемии в Украине: заболело - 693 407 человек; выздоровели - 326 238 человек; летальных исходов - 11 909; проведения ПЦР-тестов - 4419791.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1773), г. Киев (1520), Запорожской (1003), Киевской (994) и Одесской (966) областях.

Количество заболеваний в регионах:

- г. Киев - 65539 случаев;

- Винницкая область - 16 710 случаев;

- Волынская область - 23 273 случая;

- Днепропетровская область - 34 888 случаев;

- Донецкая область - 21 786 случаев;

- Житомирская область - 28 481 случай;

- Закарпатская область - 22 748 случаев;

- Запорожская область - 28 229 случаев;

- Ивано-Франковская область - 34 696 случаев;

- Киевская область - 35 235 случаев;

- Кировоградская область - 4824 случая;

- Луганская область - 6061 случай;

- Львовская область - 44 509 случаев;

- Николаевская область - 17 167 случаев;

- Одесская область - 41 501 случай;

- Полтавская область - 20 701 случай;

- Ривненская область - 29 875 случаев;

- Сумская область - 26 590 случаев;

- Тернопольская область - 27 050 случаев;

- Харьковская область - 54 028 случаев;

- Херсонская область - 9633 случая;

- Хмельницкая область - 28 350 случаев;

- Черкасская область - 21 402 случая;

- Черновицкая область - 33 018 случаев;

- Черниговская область - 17 113 случаев.