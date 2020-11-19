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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:54472

На Сумщине 26590 случаев COVID-19: в Сумах рекорд

По состоянию на 27 ноября в Сумской области 26590 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 928 человек (Сумы - 505, Шостка – 27, Конотоп – 35, Ромны – 17, Ахтырка – 19, Глухов - 12, Лебедин – 15, Белопольский р-н – 43, Бурынский – 16, Глуховский р-н - 6, Краснопольский р-н – 17, Кролевецкий р-н – 13, Лебединский р-н - 2, Недригайловский – 4, Ахтырский р-н – 29, Путивльский – 19, Роменский – 2, Сумской р-н - 56, Тростянецкий р-н – 43, Ямпольский - 27). Заболело 1154 медработников (+19), 908 детей (+31).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 353 летальных случая. Из них 5 за последние сутки: Сумы, Шостка, Конотоп, Глухов, Шосткинский район – по 1.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 9982 человека, из них за минувшие сутки - 525 (Сумы - 139, Шостка – 91, Конотоп – 26, Ахтырка – 19, Лебедин – 45, Бурынский - 10, Великописаревский – 5, Конотопский – 31, Лебединский – 6, Ахтырский – 8, Путивльский – 2, Роменский – 1, Середина-Будский – 11, Сумской р-н – 136, Шосткинский – 1, Ямпольский - 6).

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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