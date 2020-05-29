Экоинспекция проанализировала мутно-белые воды Олдыша в Сумах В Государственную экологическую инспекцию в Сумской области поступил ряд жалоб на крайне негативное состояние водоемов в урочище Олдыш в г. Сумы.

Заявители сообщали о том, что большой по площади водоем приобрел неестественную окраску, а по берегам встречается погибшая рыба.

Для обработки указанных фактов 16 ноября на место выехали специалисты инспекции. В ходе визуального осмотра акватории «меньшего» и «большого» озер урочища Олдыш и протоки, которая их соединяет, был подтвержден факт существенного изменения цвета воды от серо-белого до беловато-зеленого. Кроме того, вблизи водоемов ощущался специфический органико-химический запах, идентифицировать природу которого не было возможности. Фактов массового мора биоресурсов не зафиксировано, но вдоль уреза воды, все-таки, было выявлены единичные особи погибшей рыбы. Во время неоднократного обследования берегов водоемов экоинспекторами не было обнаружено ни одного прямого источника загрязнения.

С целью осуществления инструментальных измерений показателей состава и свойств вод, были отобраны пробы в юго-восточной части «большого озера», в западной части «меньшего озера» и в проливе, который их объединяет. По результатам проведенных измерений установлено, что во всех пробах почти отсутствует растворенный кислород, и составляет менее 1,0 мг/л при предельно минимуме - 6,0 мг/л. Кроме того, зафиксировано чрезвычайно высокие концентрации загрязняющих веществ по сравнению с предельно концентрациями для водоемов рыбохозяйственного использования. В частности:

- «БОЛЬШЕЕ ОЗЕРО»:

* Сухой остаток - 3540,0 мг/л (норма 1000,0 мг/л);

* Аммоний - 4,8 мг/л (норма 0,5 - 1,0 мг/л);

* Химическое потребление кислорода (ХПК) - 150,0 мг/л (норма 50,0 мг/л);

* Сульфаты - 1774,3 мг/л (норма 100,0 мг/л);

* Фториды - 1,526 мг/л (норма 0,75 мг/л);

* Жесткость 27,8 мг/л;

* Кальций - 501,0 мг/л (норма 180,0 мг/л);

- «МЕНЬШЕЕ ОЗЕРО»:

* Сухой остаток - 3651,0 мг/л (норма 1000,0 мг/л);

* Аммоний - 6,6 мг/л (норма 0,5 - 1,0 мг/л);

* ХПК - 100,0 мг/л (норма 50,0 мг/л);

* Сульфаты - 1828,3 мг/л (норма 100,0 мг/л);

* Фториды - 1,907 мг/л (норма 0,75 мг/л);

* Жесткость 28,2 мг/л;

* Кальций - 517,0 мг/л (норма 180,0 мг/л);

* Ортофосфаты - 3,1 мг/л (норма 2,15 мг/л);

- ПРОТОКА:

* Сухой остаток - 3692,0 мг/л (норма 1000,0 мг/л);

* Аммоний - 7,1 мг/л (норма 0,5 - 1,0 мг/л);

* ХПК - 130,0 мг/л (норма 50,0 мг/л);

* Сульфаты - 1727,4 мг/л (норма 100,0 мг/л);

* Фториды - 1,949 мг/л (норма 0,75 мг/л);

* Жесткость 28,6 мг/л;

* Кальций - 521,04 мг/л (норма 180,0 мг/л);

* Ортофосфаты - 3,2 мг/л (норма 2,15 мг/л).

Такая концентрация данных показателей может свидетельствовать о наличии внешнего воздействия. Поэтому, с целью наблюдения за динамикой изменений состава и свойств вод в озерах урочища «Олдыш», 24 ноября экоинспекторы повторно отобрали из них пробы. Сейчас идет их гидрохимический анализ, результаты которого станут известны на следующей неделе.

В связи с указанным, инспекция направила письмо в адрес городского головы г. Сумы с требованием немедленного привлечения специализированных научных и экспертных организаций, при необходимости - специалистов КУ «Сумская городская спасательно-водолазная служба», для детального изучения возможных причин, которые привели к крайне негативного состояния водоемов урочища «Олдыш».